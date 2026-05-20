19:14, 20 мая 2026

Москвичам рассказали о погоде в первый месяц лета

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В июне москвичей ожидают 25-градусная жара и дожди. О погоде в первый месяц лета рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет aif.ru.

«С начала и до практически середины июня температура воздуха будет составлять от плюс 17 до плюс 22 градусов, к середине июня воздух прогреется до плюс 25 градусов», — спрогнозировал синоптик. Ильин добавил, что в третьей декаде месяца может похолодать, температура воздуха может опуститься ниже плюс 20 градусов. Однако этот период будет непродолжительным.

К концу июня столбики термометров снова начнут расти вверх — есть шанс снова увидеть плюс 25 и плюс 30 градусов Цельсия. «И такая жара перейдет на начало июля. Но без дождей не обойдется. Время от времени будут идти дожди, сильные дожди в третьей декаде», — заключил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Москвы о ливнях с грозами и градом. Такие осадки могут обрушиться на столицу во второй половине дня пятницы, 22 мая, и в ночь на субботу, 23 мая.

