В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

У президента Украины Владимира Зеленского есть планы посетить Сербию. О его намерениях приехать в дружественную России страну сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин в комментарии «РБК-Украина».
«Зеленский пока не едет в Сербию, но такой визит в планах», — сообщил представитель Зеленского.
Литвин уточнил, что вместо Зеленского в этот раз поедет делегация с Украины во главе с вице-премьером Тарасом Качкой.
Ранее стало известно о возможных планах Зеленского посетить Сербию. Тогда отмечалось, что это может быть первый визит президента Украины в республику.