21:00, 20 мая 2026

В России сделали заявление о совмещении Арменией членства в ЕС и ЕАЭС

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Армения не сможет совмещать членство в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Это то же самое, что танцевать на двух свадьбах, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Конечно, одновременно находиться в двух союзах невозможно по определению. Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится», — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что нынешние шаги Еревана противоречат духу союзнических отношений. Кроме того, он заявил, что в Москве вызывает вопросы евроориентированная политика Армении, учитывая враждебную риторику Евросоюза.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Ереван не намерен предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. По его словам, у него дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным.

