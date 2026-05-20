Журналист указал на страх Запада перед партнерством России и Китая

Санчес: Запад боится усиления глобального влияния Путина и Си Цзиньпина

На Западе опасаются того, что в дальнейшем Россия и Китай только сильнее будут влиять на глобальную политику, чему поспособствует партнерство этих двух государств. На это указал журналист Рик Санчес в социальной сети X.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты», — написал журналист, подчеркнув, что именно этого Запад и боится.

При этом, отметил Санчес, в последнее время партнерство между Пекином и Москвой стало только крепче. По его мнению, этому поспособствовали западные санкции, а также «давление и мышление в духе "холодной войны 2.0"».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были полезными и продуктивными. Российский лидер подчеркнул, что вместе с Си они «поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества».