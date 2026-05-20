Путин оценил переговоры с Си

Путин: Переговоры с Си были полезными и продуктивными

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были полезными и продуктивными. Российского лидера цитирует РИА Новости.

«Переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям», — сказал он.

По словам Путина, вместе с Си они «поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что после официальных переговоров Си за чаем с Путиным обсудят отношения с США, а также конфликты на Украине и в Иране.

20 мая завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин заявил, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.