Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:31, 20 мая 2026Наука и техника

В США провели пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout via Reuters

Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба объекта, передает ТАСС.

В ходе планового запуска под обозначением GT 256 стартовала ракета без боезаряда. В сообщении подчеркнули, что старт, который запланировали несколько лет назад, не является реакцией на мировые события.

«Он представляет собой комплексные оперативные испытания, предназначенные для оценки как самой системы вооружения, так и персонала, обслуживающего ее, в строго контролируемой испытательной среде», — сообщила пресс-служба.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Глава командования глобальных ударов генерал Стивен Дэвис рассказал, что пуск позволил проверить исправность и боеготовность ракет.

Прошлые испытания американской МБР состоялись в марте. В ходе тестового запуска Minuteman III достигла заданной точки на ракетном полигоне возле атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова). Ракета без боевой части преодолела около семи тысяч километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    В Москве вслед за июльским зноем наступит осенняя погода

    Россияне массово устремятся на летний отдых в один регион страны

    Умерла известная российская журналистка

    Российские дроны поразят цели без спутников

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok