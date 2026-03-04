США запустили межконтинентальную ракету в сторону Тихого океана

ВВС США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает Командование глобальных ударов ВВС США.

Очередной тестовый запуск МБР в сторону Тихого океана состоялся сегодня, 4 марта. Ракета, запущенная с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния), достигла заданной точки в районе ракетного полигона вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова). В ходе своего полета не оснащенная боевой частью МБР преодолела около семи тысяч километров.

Ранее военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что новая МБР LGM-35A Sentinel, которую разрабатывают для ВВС США на замену Minuteman III, может долететь до территории России.