ПМЭФ-2026. День второй

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14:05, 4 июня 2026МирЭксклюзив

В США допустили новые меры против России

Американский юрист Маркс: Конгресс США может ввести новые санкции против РФ вопреки Трампу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгресс США может ввести новые санкции против России вопреки решениям американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Действия Трампа ясно показывают, что он хотел бы улучшить отношения с Россией, снять санкции и положить конец конфликту на Украине. К сожалению, среди конгрессменов и сенаторов много противников Москвы, особенно среди демократов (...). Однако если украинский кризис не закончится, в какой-то момент могут быть введены новые санкции, в том числе и вопреки вето президента», — допустил адвокат.

По мнению Маркса, чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск того, что представители Демократической партии возьмут контроль над одной из палат Конгресса США по итогам промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года. Он отметил, что такой сценарий, «несомненно, приведет к принятию законов, вводящих более жесткие санкции против России».

25 февраля стало известно, что демократы из банковского комитета Сената Конгресса США недовольны политикой Трампа по вопросу антироссийских санкций. Они также заявили, что располагают «сотнями потенциальных целей», против которых могут быть введены ограничения.

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