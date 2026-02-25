Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 25 февраля 2026Мир

Демократы возмутились Трампом из-за России

Reuters: Демократы недовольны позицией Трампа по санкциям в отношении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Представители Демократической партии из банковского комитета Сената недовольны политикой президента США Дональда Трампа по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Непонятно, почему любой президент, серьезно настроенный на переговоры о достижении наилучшего возможного мира, вместо этого позволяет ослабить наши санкции», — приводит издание мнение конгрессменов.

В частности, политики заявили, что Европейский союз (ЕС) определил 900 целей для введения экономических ограничений, в то время как администрация Трампа нашла лишь два пункта. Демократы также заявили, что располагают сотнями потенциальных целей, против которых могут быть введены рестрикции.

Ранее Трамп заявил, что добиться урегулирования международных конфликтов без угрозы введения торговых пошлин было бы невозможно. В своей речи американский лидер назвал «неудачным» недавнее решение Верховного суда, который признал часть введенных им пошлин незаконными. Несмотря на это, глава государства пообещал сохранить протекционистские меры, которые он охарактеризовал как «спасающие страну» и «сохраняющие мир».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok