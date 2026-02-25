Демократы возмутились Трампом из-за России

Reuters: Демократы недовольны позицией Трампа по санкциям в отношении России

Представители Демократической партии из банковского комитета Сената недовольны политикой президента США Дональда Трампа по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Непонятно, почему любой президент, серьезно настроенный на переговоры о достижении наилучшего возможного мира, вместо этого позволяет ослабить наши санкции», — приводит издание мнение конгрессменов.

В частности, политики заявили, что Европейский союз (ЕС) определил 900 целей для введения экономических ограничений, в то время как администрация Трампа нашла лишь два пункта. Демократы также заявили, что располагают сотнями потенциальных целей, против которых могут быть введены рестрикции.

Ранее Трамп заявил, что добиться урегулирования международных конфликтов без угрозы введения торговых пошлин было бы невозможно. В своей речи американский лидер назвал «неудачным» недавнее решение Верховного суда, который признал часть введенных им пошлин незаконными. Несмотря на это, глава государства пообещал сохранить протекционистские меры, которые он охарактеризовал как «спасающие страну» и «сохраняющие мир».