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18:09, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Описаны последствия возможного удара России по заводам в Европе

Военный обозреватель Баранец: России нужно приготовиться к «большой драке» с Европой
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Если российские войска ударят по 18 заводам в Европе, которые производят вооружение для Украины, европейские государства объявят о нападении на страны НАТО, сославшись на положения Североатлантического договора. Таким мнением в беседе с телеканалом «Царьград» поделился военный обозреватель Виктор Баранец.

Как отметил эксперт, технических проблем для проведения подобной операции нет. «В Европе, говорят, сегодня уже 18 заводов. У нас найдется не только 18, но и 36, и 70, и 100 ракет для того, чтобы накрыть эти заводы», — сказал он.

Баранец добавил, что в таком случае «на весь мир будет объявлено, что Россия напала на НАТО», и ответные действия последуют незамедлительно. Тогда, по его словам, Европу «охватит пламя третьей мировой войны».

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При этом, по мнению эксперта, Россия не должна отказываться от жестких шагов, поскольку поставки оружия Киеву воспринимаются как косвенное участие в конфликте.

Надо в конце концов показать зубы и приготовиться к тому, что будет с Европой большая драка, и я не исключаю, что придется доставать и ядерное оружие

Виктор Баранецвоенный обозреватель

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса 10 предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для беспилотников.

Ранее российский посол в Бельгии Денис Гончар заявил, что Европа фактически превращается в производственную базу для Украины, становясь соучастником конфликта.

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