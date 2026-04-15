Минобороны раскрыло адреса производящих БПЛА для ударов по России предприятий

Минобороны перечислило адреса предприятий, производящих БПЛА для атак по России

Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по российской территории и комплектующих к ним. Перечень ведомство предоставило «Ленте.ру».

Так, в список вошли 11 филиалов украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. На них производятся беспилотники типов «Лютый», «Анубис», «Да Винчи», «Булава», «Стикер», FP-1, FP-2, «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута» и RAM-2X.

Скриншот: Минобороны России

Кроме того, опубликованы адреса 10 предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, осуществляющих производство комплектующих для беспилотников. По данными Минобороны России, они поставляют Киеву поршневые двигатели, приемники космических радионавигационных сигналов, турбореактивные двигатели, модули подключения к сетям сотовой связи и углеродное волокно.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины европейские страны руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России и комплектующих к ним. Российская сторона расценивает эти действия как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».

Ранее стало известно, что немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов, похожих на российские «Герани». В рамках заключенного контракта планируется выпустить для Украины тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.