18:27, 15 апреля 2026Россия

Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России. Об этом говорится в заявлении российского Минобороны, опубликованном в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что наращивание поставок дронов планируется осуществить за счет предприятий на территории европейских стран. «Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всём европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — отмечается в сообщении.

К посту приложен список адресов задействованных предприятий с информацией о типах производимых там беспилотников и комплектующих к ним.

Ранее стало известно, что немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов, похожих на российские «Герани». В рамках заключенного контракта планируется выпустить для Украины тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. В свою очередь, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что это не изменит ход боевых действий. По его словам, Россия сегодня приближается к порогу применения тысячи «Гераней» в день.

