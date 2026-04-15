В России оценили влияние переданных Украине тысяч дронов-копий «Гераней» на ход СВО

18:13, 15 апреля 2026

Кондратьев: Дроны-копии «Гераней» у ВСУ не повлияют на ход боевых действий
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, не повлияют на ход боевых действий. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Ранее стало известно, что немецкая компания Auterion Airlogix Joint Venture получила контракт на производство барражирующих боеприпасов, похожих на российские «Герани». В рамках контракта выпустят «тысячи» дронов-камикадзе с искусственным интеллектом для Киева.

«Россия сегодня приближается к порогу одной тысячи ежедневного применения "Гераней" в день, а Украина пытается подойти к порогу 500 дронов в день. Имеются ввиду дроны-камикадзе самолетного типа дальнего радиуса действия. Повлияет ли несколько тысяч "Гераней" на ход военных действий? Скорее всего, нет», — высказался эксперт.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

При этом он отметил, что поставка тысячи дронов говорит о том, что происходит плавный переход от мелкосерийного производства к крупносерийному. В то же время, чтобы управлять миллионом дронов, нужны обученные операторы. Кондратьев уточнил, что дроны-копии отправляются на Украину для апробации, а также являются частью тренда по переносу заводов по производству дронов в Европу.

Ранее сообщалось, что у Украины имеются отдельные образцы целых российских дронов «Герань» из-за их прочного корпуса, выдерживающего падение с большой высоты. «Военная хроника» обратила внимание на кадры осмотра российскими военнослужащими упавшего из-за технической неисправности дрона.

