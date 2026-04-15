Появление у Украины абсолютно целых российских «Гераней» объяснили

У Украины имеются отдельные образцы целых российских дронов «Герань» из-за их прочного корпуса, выдерживающего падение с большой высоты, объяснил Telegram-канал «Военная хроника».

Издание обратило внимание на кадры осмотра российскими военнослужащими упавшего из-за технической неисправности дрона. «Можно убедиться, что даже падение с большой высоты аппарат пережил без серьезных повреждений: стеклопластиковый корпус не треснул, а боевая часть осталась на месте и извлекается в первую очередь», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что достаточно большое число «Гераней», которое российская сторона использует для ударов по целям на Украине, позволяет противнику «собрать несколько десятков условно целых образцов», которые затем можно использовать для организации провокаций.

Ранее издание отметило, что эффективность применения новых реактивных дронов «Герань-5» можно обеспечить производством аппаратов крупной серией.

В марте Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что российский дрон-камикадзе «Герань» получил пассивную радиолокационную головку самонаведения, позволяющую обнаруживать радары противника.