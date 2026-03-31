Российская «Герань» получила ПРГСН

02:00, 31 марта 2026

Российская «Герань» получила пассивную радиолокационную головку самонаведения
Иван Потапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Герань» получил пассивную радиолокационную головку самонаведения (ПРГСН), позволяющую обнаруживать радары противника. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«Так как беспилотник в подобной вариации не засветился в целом виде, остается лишь гадать касаемо его конструкции», — говорится в публикации.

Издание изучило появившиеся в сети снимки российского беспилотника, на которых обнаружило ПРГСН. С высокой долей вероятности, как говорится в публикации, ПРГСН с боевой частью воздушного подрыва могли получить версии дронов «Герань-2/ 3»/ «Гарпия-А1».

Ранее Telegram-канал заметил, что на Украине заявили о запуске Россией 999 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» за сутки.

Также в марте Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что Вооруженные силы России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5».

