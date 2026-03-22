ВС России начали применять новую «Герань»

ВС России начали применять реактивный дрон-камикадзе «Герань-5»

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новые дроны-камикадзе «Герань-5» в рамках СВО. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден поврежденный аппарат с маркировкой «Герань-5» и скрытым серийным номером. Утверждается, что упавший дрон нашли на контролируемой Киевом территории.

В сообщении подчеркнули, что реактивная «Герань-5» не имеет отношения к прошлым аппаратам серии, которые отличало треугольное крыло. Новый дрон можно отнести к малогабаритным крылатым ракетам.

В январе военный эксперт Николай Цыгикало допустил, что новая «Герань» втрое быстрее аппаратов прошлых модификаций.

В том же месяце американское издание Business Insider писало, что «Герань-5» получит увеличенную дальность за счет запуска с борта самолета. Считается, что в России прорабатывают возможность запуска аппаратов с борта штурмовиков Су-25.