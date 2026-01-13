Названо основное преимущество реактивной «Герани-5»

Эксперт Цыгикало: Реактивная «Герань-5» втрое быстрее дронов с ДВС

Новый российский беспилотник, который на Украине отнесли к семейству дронов «Герань», втрое быстрее прошлых модификаций аппарата с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Основное преимущество изделия назвал военный эксперт Николай Цыгикало в беседе с телеканалом «360».

По его словам, беспилотники с ДВС отличаются относительно малой скоростью, поэтому их легче поразить. Реактивная «Герань», которая летит с высокой скоростью, является более сложной целью.

«Для простоты поддержания скорости ей уменьшили лобовое сопротивление, сделав обычный вытянутый фюзеляж и небольшие крылья. Для этого же оснастили турбореактивным двигателем, эффективнее работающим на более высоких дозвуковых скоростях», — говорится в материале.

Ранее издание Business Insider писало, что в России прорабатывают возможность запуска «Гераней-5» с борта штурмовиков Су-25. Это позволит увеличить радиус действия беспилотника.