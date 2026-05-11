21:48, 11 мая 2026

На Украине раскрыли отношение Зеленского к женщинам

Мендель: Зеленский никогда не считал женщин равными себе, даже свою жену
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ни одну женщину не считает равной себе, даже свою жену Елену. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в интервью журналисту Такеру Карслону.

«Не знаю, сохранила ли она до сих пор то положительное влияние на него, которое оказывала раньше, но Зеленский никогда не считал женщин равными себе. Он уважает свою женщину, но не так, будто она ему ровня», — рассказала Мендель.

Она вспомнила, что однажды соратник украинского лидера из студии «Квартал 95» рассказал смешную на его взгляд историю о том, как Елена на протяжении восьми лет добивалась Зеленского. Украинский лидер на протяжении всей истории улыбался, однако, считает Мендель, в этом «не было ничего смешного».

В этом же интервью бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году он был готов «отдать Донбасс».

