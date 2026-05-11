Мендель: На переговорах в 2022 году в Стамбуле Киев согласился отдать Донбасс

В ходе переговоров России и Украины в 2022 году в Стамбуле Киев согласился «отдать Донбасс». Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

«Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.... И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс», — поделилась Мендель. Она пояснила, что тогда Зеленский стремился завершить конфликт, и потому был готов на такие уступки. При этом бывшая пресс-секретарь не рассказала, кто предоставил ей эту информацию.

Мендель обратила внимание на то, что Зеленский непоследователен и все время меняет свою позицию, напомнив, что сейчас украинский лидер говорит о невозможности отдать Донбасс.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может добиться территориальных уступок от Зеленского.