В Киеве допустили давление Трампа на Зеленского по важному вопросу

Вероятность того, что апрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Вадимира Путина продолжается и вполне результативен», — сказано в статье.

Издание также отмечает, что остается вероятность того, что такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса.

Ранее сообщалось, что мотивы возможного решения Дональда Трампа о снижении поддержки Украины куда сложнее, чем описывают западные СМИ. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. Сейчас Трамп, по его словам, погряз в иранской авантюре, и ему не с руки поднимать украинскую тему.

Также сообщалось, что хамство Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору.