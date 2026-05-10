Вероятность того, что апрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп принудит Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».
«Зеленский перечить Трампу не осмелился и поддержал перемирие. Это показывает, во-первых, что диалог Трампа и Вадимира Путина продолжается и вполне результативен», — сказано в статье.
Издание также отмечает, что остается вероятность того, что такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса.
Ранее сообщалось, что мотивы возможного решения Дональда Трампа о снижении поддержки Украины куда сложнее, чем описывают западные СМИ. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. Сейчас Трамп, по его словам, погряз в иранской авантюре, и ему не с руки поднимать украинскую тему.
Также сообщалось, что хамство Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. На это указал кипрский журналист Алекс Христофору.