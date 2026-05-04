Желание Трампа снизить поддержку Украины объяснили

13:20, 4 мая 2026МирЭксклюзив

Политолог Мезюхо: Главная проблема Трампа на пути к миру на Украине — Зеленский
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мотивы возможного решения президента США Дональда Трампа о снижении поддержки Украины куда сложнее, чем описывают западные СМИ, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что украинский кейс стал для американского президента провальным.

«Трамп обещал завершить конфликт в считаные часы, затем в считаные дни, называл новые дедлайны, но каждый раз его слова оказывались пустым сотрясанием воздуха. После саммита в Анкоридже украинская сторона фактически саботировала его мирный план. Главным препятствием на этом пути является украинский президент Владимир Зеленский», — считает Мезюхо.

Сейчас Трамп, по его словам, погряз в иранской авантюре, и ему не с руки поднимать украинскую тему. Но он обязательно вернется к этому кейсу, возможно, перед выборами в Палату представителей. Однако в обозримой перспективе он вряд ли будет делать резкие заявления с новыми дедлайнами. Мезюхо полагает, что Трамп и его окружение могут всерьез рассматривать вопрос снижения поддержки Киева перед выборами 2028 года, особенно если промежуточные выборы в Конгресс будут для него разгромными.

По словам политолога, американский президент столкнулся с тем, что его ядерный электорат внутри Республиканской партии раздроблен. MAGA-сообщества больше не монолит, его яркие представители переругались с Трампом. Американский журналист Такер Карлсон сегодня ему не друг, Илон Маск прекратил нападки, но прежнего уровня взаимодействия уже не будет, считает специалист.

«Даже внутри администрации президента прослеживается мнение, что его курс ведет не туда. Государственный секретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, имеют свое понимание иранской авантюры и украинского конфликта», — отметил Мезюхо.

Он считает, что для укрепления рядов MAGA-избирателей Трамп может вернуться к прежней информационной повестке и резко снизить уровень поддержки Киева.

Будучи кандидатом, он пропагандировал мир, но в итоге стал президентом войны и насилия. Теперь он может попытаться вернуться к старой риторике, чтобы сохранить за республиканцами пост президента

Иван Мезюхополитолог

Однако Трамп больше не в состоянии быть объединяющим звеном для MAGA-сообщества. Среди республиканцев много тех, кто недоволен фактическим захватом партии Трампом и его окружением, заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что президент Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов в 2028 году, чтобы вернуть популярность.

