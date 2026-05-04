Трампа уличили в желании снизить поддержку Украины с одной целью

Politico: Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов

Президент США Дональд Трамп может снизить поддержку Украины в преддверии новых выборов в 2028 году, чтобы вернуть популярность. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя европейского оборонного ведомства.

«Трамп может попытаться вернуть себе поддержку избирателей, (...) еще больше снизив поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году», — утверждается в публикации.

По данным собеседника издания, американский лидер также может усилить давление на НАТО и Европу с этой же целью. В материале отмечается, что президент может прибегнуть к подобным планам, если Республиканская партия покажет плохие результаты на промежуточных выборах в ноябре.

Ранее США объявили о планах вывести пять тысяч своих военнослужащих из Германии в течение ближайших 6-12 месяцев. Как объяснили в Пентагоне, передислокация американских военных связана с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».