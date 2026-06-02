Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:55, 2 июня 2026Интернет и СМИ

В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

Журналист Христофору: Зеленский устроил истерику США из-за систем Patriot ради выгоды
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christine Olsson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский изобразил нервный срыв, сорвавшись на критику западных партнеров из-за дефицита систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы получить выгоду. Подвох заподозрил кипрский журналист Алекс Христофору, он рассказал об этом в эфире YouTube-канала.

«Его [Зеленского] критика касалась всей проблемы с системами Patriot, с системой ПВО Украины, а вернее, с ее отсутствием. <…> После этого он предложил выдать Украине лицензию на производство этих Patriot», — напомнил эксперт.

Обозреватель назвал это требование Киева абсурдным и указал, что на самом деле за ним кроется стремление украинского лидера провернуть финансовую аферу.

«Им потребовалось бы около десяти лет, чтобы хотя бы попытаться произвести системы Patriot на Украине. Но у Зеленского здесь совсем другой интерес: "Дайте мне лицензию, и я буду ездить с ней, заключать всевозможные сделки, получать деньги, составлять контракты с европейцами, и мы получим кучу денег, чтобы в конечном итоге, когда-нибудь в будущем наладить производство". И, конечно, ничего не произойдет», — пояснил Христофору.

Замысел главы Украины — подписать контракты, собрать деньги и не выполнить обещаний, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что ни представители Белого дома, ни конгрессмены не ответили на просьбу Зеленского увеличить поставки боеприпасов. Вооруженные силы республики, признался украинский лидер, сильно зависят от США в этой сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

    Риски передачи Украине ИИ-технологий для дронов оценили

    Владелец квартиры нашел в постели незнакомца с женщиной и попал под суд

    Мужчинам подсказали три движения руками для гарантированного доведения женщины до оргазма

    Киев окутало дымом после массированной ракетной атаки

    В нервном срыве Зеленского из-за систем Patriot заподозрили подвох

    Украинский пленный рассказал о бегстве с позиций на такси

    Порошенко захотел заключить очередные Минские соглашения

    53-летняя Хайди Клум в прозрачном наряде прогулялась по улице ради съемки в журнале

    Россия потребовала от Парижа предоставить данные о задержании Tagor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok