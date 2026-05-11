Отец популярного рэпера рассказал в суде о его имуществе в России

Рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не владеет имуществом в России. Об этом сообщил отец исполнителя в суде, его слова приводит ТАСС.

По словам отца рэпера, сын уехал из страны в ноябре 2021 года и поселился в Европе. Связь родственники поддерживают редко, при этом рэпер звонит каждый раз с разных номеров.

Исполнитель также, вероятнее всего, не имеет счетов в российских банках, сообщает агентство.

В марте 2026 года в Уфе суд вынес заочный приговор рэперу, признав его виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Музыканта также оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в России запретил трек Face из-за пропаганды суицида.