Суд запретил трек уехавшего из России рэпера из-за пропаганды суицида

Суд в России запретил трек рэпера Face «Суицид» из-за пропаганды суицида

Суд запретил композицию рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из-за найденной в ней пропаганды суицида. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Останкинский суд Москвы по требованию прокурора принял решение о запрете ресурсов с пропагандой суицида, среди которых оказался и трек Ивана под названием «Суицид». А также выступление стендап-комика и музыканта Бо Бернэма «Kill yourself». Сайты, содержащие эти композиции, были признаны «угрожающими жизни и духовному развитию детей».

Известно, что лица, которые распространяют подобный контент, будут попадать под административную ответственность.

В марте 2026 года в Уфе суд вынес заочный приговор рэперу Face. Он признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ — «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».