Суд определил судьбу российского рэпера Face

Суд оштрафовал рэпера Face на 250 тысяч рублей и запретил администрировать сайты

В Уфе суд вынес заочный приговор российскому музыканту. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Как уточняет собственный источник «Ленты.ру», фигурант — известный российский рэпер Иван Дремин (известный под псевдонимом Facе, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Он признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд оштрафовал его на 250 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрирование сайтов сроком на 2,5 года. Сейчас Дремин находится за границей. Он объявлен в федеральный и международный розыск.

Как установил суд, в 2024-2025 годах музыкант, признанный в апреле 2022 года иностранным агентом, неоднократно делал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента.

Ранее сообщалось, что рэперу Facе грозит до двух лет лишения свободы.