Названы последствия открытого суда по делу о подрыве в Москве главы батальона «Арбат»

Суд закрыл процесс по делу о подрыве Саркисяна в Москве, в котором обвиняют Манукяна

Второй западный окружной военный суд принял решение рассмотреть в закрытом режиме уголовное дело Ваража Манукяна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство о закрытии процесса заявила прокурор, поддерживающий государственное обвинение, обосновав свою просьбу тем, что другие фигуранты дела находятся в розыске. Также последствием открытых слушаний может стать разглашение данных следствия. С этими доводами согласились адвокаты подсудимого, указав, что оглашенная в суде информация может использоваться против семьи потерпевшего и Манукяна. Потерпевших по делу признали двоих человек.

Слушания начались с участием переводчика, так как подсудимый является гражданином Армении. Он работал в Москве тренером по боксу и дзюдо, а до задержания находился в центре эмигрантов. О нем также известно, что у него была судимость — он отбывал срок за расправу, совершенную в Армении, его освободили по амнистии.

Манукян вину не признает и утверждает, что не знал о конечной цели организаторов покушения. По данным следствия, он разработал план и подготовил теракт вместе с Паруйрой Матевосяном (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) и другими сообщниками из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Их целью стал Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Теракт произошел утром 3 февраля 2025 года в холле подъезда жилого дома ЖК «Алые паруса» в Москве. Бомба была приведена в действие после сигнала Матевосяна, выступившего в роли смертника. Саркисян, проходивший мимо Матевосяна в окружении охранников, получил тяжелое ранение и не выжил.