Стало известно о взрыве в элитном жилом комплексе Москвы

В элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв

В элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

По информации издания, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице, в результате чего пострадало остекление в части здания. Известно, что как минимум один человек пострадал.

О получивших травмы есть и другие данные. Как сообщил Shot, пострадали пять человек. Травмы получили жители дома и консьерж, взрыв повредил потолок в холле первого этажа.

27 января в одном из жилых комплексов в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. Местная жительница решила приготовить лепешки на открытом огне, и в ее квартире лопнул туристический баллон.