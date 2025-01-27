Под Москвой в жилом доме прогремел взрыв

В Балашихе в жилом доме взорвался газ

В одном из жилых комплексов Балашихи под Москвой прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 27 января. Все случилось после того, как местная жительница решила приготовить лепешки на открытом огне.

Когда туристический баллон, который женщина использовала для приготовления пишу, лопнул, взрывной волной выбило окно и дверь. Пострадавшая получила ожоги, ее осматривают врачи.

В конце 2024 года взрыв прогремел в Бийске — там также взорвался газ. В результате ЧП пострадали два человека, в том числе девятилетний ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.