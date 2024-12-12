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10:15, 12 декабря 2024Россия

В России в жилом доме прогремел взрыв

В Бийске Алтайского края в жилом доме взорвался газ, двое пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В городе Бийске Алтайского края в жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщила станция скорой медицинской помощи города в Telegram-канале.

По ее информации, в жилом доме взорвался бытовой газ. В результате травмы получили женщина и девятилетний ребенок, на место происшествия направили три бригады скорой помощи.

«Мальчик находится в тяжелом состоянии. С термическими ожогами первой и второй степени он доставлен в детскую городскую больницу. Женщина также доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», — уточнил врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов.

10 декабря в многоквартирном доме на лице Абубакарова в районе центральной мечети Махачкалы прогремел взрыв. Пострадали два человека.

ЖЗЛ
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