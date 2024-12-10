В районе центральной мечети российского города прогремел взрыв

Gor Mash: два человека пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Махачкале

В многоквартирном доме на лице Абубакарова в районе центральной мечети Махачкалы прогремел взрыв. Об этом пишет Mash Gor в Telegram.

По информации издания, пострадали два человека, их увезла скорая помощь. Предварительно, в одной из квартир взорвался газ.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как из окна квартиры идет дым, а также работающих на месте происшествия сотрудников экстренных служб. На лавочке возле здания сидит укрытый пледом человек, возле которого столпились люди. Вероятно, это один из раненых.

Ранее три человека пострадали при взрыве газа в дагестанском селе Чонтаул. Как стало известно, взрывная волна обрушила две комнаты.

Кроме того, в октябре один человек пострадал при взрыве газа в кафе в Махачкале. В результате хлопка в здании возник пожар площадью 30 квадратных метров.