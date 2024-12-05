Три человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

В Дагестане взорвалась газовоздушная смесь, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в селе Чонтаул в Дагестане. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram.

В одном из частных домов взорвалась газовоздушная смесь. Взрывная волна обрушила две комнаты.

О состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что один из них — подросток.

Ранее в Дагестане произошел еще один аналогичный случай. В октябре один житель республики пострадал в результате взрыва газа в кафе, после чего там начался пожар. Огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

