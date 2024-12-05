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14:58, 5 декабря 2024Россия

Три человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

В Дагестане взорвалась газовоздушная смесь, пострадали три человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Три человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего в селе Чонтаул в Дагестане. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram.

В одном из частных домов взорвалась газовоздушная смесь. Взрывная волна обрушила две комнаты.

О состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что один из них — подросток.

Ранее в Дагестане произошел еще один аналогичный случай. В октябре один житель республики пострадал в результате взрыва газа в кафе, после чего там начался пожар. Огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров.

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