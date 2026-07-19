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04:37, 19 июля 2026Путешествия

Туристку избили в Грузии за разговор на русском языке

Туристку избили в грузинском отеле за разговор на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В грузинской Кахетии мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Agareni Estate. Пострадавшая рассказала, что агрессивный незнакомец вломился к ним, начал кричать, что ему мешают справлять свадьбу его брата, разговаривая на русском языке.

Когда мужчину попытались вытолкать из номера, он ударом сбил туристку с ног. После этого он вернулся к празднованию.

У женщины разбита голова и сломан нос. Telegram-канал 112 уточняет, что пострадавшая госпитализирована. Ее подруга находится в полиции и пишет заявление.

Ранее сообщалось, что 88-летний турист подвергся нападению и не выжил во время отдыха на популярном курорте Европы. 17 июня пожилые супруги из Великобритании стали целью грабителя в Лос-Кристианосе на юге Тенерифе, Испания. Злоумышленник напал на британца и его 79-летнюю супругу, чтобы отобрать женскую сумочку. Путешественник упал на землю и на глазах у жены перенес сердечный приступ, а вор скрылся.

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