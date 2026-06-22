Турист подвергся нападению на глазах у жены и не выжил на курорте Европы

The Sun: 88-летний турист подвергся нападению и не выжил во время отдыха на Тенерифе

88-летний турист подвергся нападению и не выжил во время отдыха на популярном курорте Европы. Об этом сообщило издание The Sun.

17 июня пожилые супруги из Великобритании стали целью грабителя в Лос-Кристианосе на юге Тенерифе, Испания. Злоумышленник напал на британца и его 79-летнюю супругу, чтобы отобрать женскую сумочку. Путешественник упал на землю и на глазах у жены перенес сердечный приступ, а вор скрылся.

Медики срочно госпитализировали пострадавшего. До пятницы, 19 июня, он оставался в критическом состоянии, затем перестал подавать признаки жизни. Полиция установила, что подозреваемым является молодой человек из Сенегала. На данный момент он остается на свободе. Расследование продолжается.

Ранее турист не выжил после удара о камни во время купания в Испании. Трагедия произошла на пляже Перчелес в провинции Мурсия.