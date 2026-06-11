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14:08, 11 июня 2026Путешествия

Турист не выжил после удара о камни во время купания в Испании

The Sun: Турист из Великобритании ударился о камни во время купания в Испании и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Турист из Великобритании не выжил после удара о камни во время купания в Испании. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла на пляже Перчелес в провинции Мурсия 10 июня. 25-летний мужчина отдыхал на побережье вместе с двумя друзьями. Уточняется, что именно они вытащили его из воды. После этого они вызвали медиков.

Врачи попытались спасти его на месте происшествия, но их попытки оказались безуспешны. Британец не выжил.

28-летний турист из Колумбии упал с обрыва в море при попытке достать очки. В результате он не выжил.

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