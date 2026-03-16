20:52, 16 марта 2026

28-летний турист упал с обрыва в море при попытке достать очки и не выжил

Алина Черненко

Фото: Osman Ozer Oz / Shutterstock / Fotodom

Турист из Колумбии сорвался с обрыва в море в Испании и не выжил. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

Уточняется, что несчастный случай произошел в воскресенье, 15 марта, когда мужчина гулял со своей спутницей в провинции Аликанте. По предварительным данным, 28-летний мужчина потерял равновесие при попытке достать упавшие очки.

Спутница туриста подняла тревогу, и ей попытались помочь проезжавшие мимо велосипедисты, которые вызвали на место правоохранителей. Полицейские водолазы обследовали место падения колумбийца и обнаружили его в воде бездыханным. Стражи правопорядка начали расследование.

Ранее похожий инцидент произошел в другой европейской стране — Швейцарии. Там турист выронил телефон во время похода, попытался его достать и упал со скалы.

