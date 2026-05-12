AD: Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев, чтобы там планировать теракты против России. С такой точкой зрения выступил автор итальянского издания L’antidiplomatico.

«По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в публикации. Автор материала подчеркивает, что ни Украина, ни Европа не хотят завершения конфликта, так что прикладывают все усилия для повышения градуса эскалации.

В связи с этим, пишет AD, Писториус, как и прочие высокопоставленные европейские чиновники, стал соучастником «украинского террористического режима» и активно участвует в конфликте с Россией.

Писториус без объявления прибыл в Киев 11 мая. Там он якобы планировал обсудить с украинскими властями вопрос расширения взаимодействия в сфере вооружений.