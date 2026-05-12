Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:23, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Министра обороны Германии обвинили в планировании терактов против России

AD: Писториус приехал в Киев, чтобы планировать теракты против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев, чтобы там планировать теракты против России. С такой точкой зрения выступил автор итальянского издания L’antidiplomatico.

«По сути, Писториус отправился в Киев, чтобы открыто планировать террористические акты против России», — говорится в публикации. Автор материала подчеркивает, что ни Украина, ни Европа не хотят завершения конфликта, так что прикладывают все усилия для повышения градуса эскалации.

В связи с этим, пишет AD, Писториус, как и прочие высокопоставленные европейские чиновники, стал соучастником «украинского террористического режима» и активно участвует в конфликте с Россией.

Писториус без объявления прибыл в Киев 11 мая. Там он якобы планировал обсудить с украинскими властями вопрос расширения взаимодействия в сфере вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

    Популярная футболистка посетила вечеринку в оголяющем тело платье

    Министра обороны Германии обвинили в планировании терактов против России

    Немецкий политик допустил тайные поставки Taurus на Украину

    Стало известно о планах Трампа возобновить удары по Ирану

    Женщин предупредили о разрушающих интимное здоровье повседневных привычках

    В России началась короткая рабочая неделя

    Бывший военный рассказал о столкновении с легендарными чудовищами

    В Госдуме обвинили Каллас в желании помешать завершению украинского конфликта

    Определены шансы «Краснодара» на чемпионский титул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok