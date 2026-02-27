Реклама

19:10, 27 февраля 2026Путешествия

Турист попытался спасти свой мобильный телефон, упал со скалы и не выжил

Bild: Турист упал с моста Бастай в Швейцарии ради телефона и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Vladislav Havrilov / Shutterstock / Fotodom

Турист выронил телефон во время похода в Швейцарии, попытался его достать и упал со скалы. Об этом сообщило издание Bild.

25 февраля 39-летний мужчина отправился с тремя спутниками на пешую прогулку по мосту, проходящему через скалы Бастай. Когда путешественники поравнялись с «Башней столетия», мобильный телефон туриста марки Xiaomi Redmi, который стоит около 150 евро (13,6 тысячи рублей), выскользнул из рук и скатился вниз по склону.

Путешественник перелез через ограждение и попытался спасти упавший телефон, но поскользнулся и рухнул на 15 метров, остановившись на уступе «Мардертелле». Товарищи пострадавшего обратились в службу спасения. Специалисты спустились к мужчине, который еще находился в сознании, несмотря на тяжелые травмы. Его госпитализировали, однако позже он не выжил.

Ранее 12-летний мальчик выжил после падения с горы со своим отцом и замерз насмерть. Трагедия произошла на пике Бидиан нам Биан на горе Мунро в Шотландии.

