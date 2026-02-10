Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:09, 10 февраля 2026Путешествия

12-летний мальчик выжил после падения с горы со своим отцом и замерз насмерть

12-летний мальчик и его отец сорвались с пика горы Мунро в Шотландии и не выжили
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrew Darby Photography / Shutterstock / Fotodom

12-летний мальчик отправился с отцом на самую высокую гору в Шотландии и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, трагедия произошла в мае 2024 года, однако подробности появились недавно при оглашении результатов расследования. 49-летний Томас Парри сорвался вместе с сыном с пика Бидиан нам Биан на горе Мунро. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом его ребенок выжил после падения, но повредил голову и в итоге замерз насмерть.

Ранее два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую альпинистку на пешей тропе в США. Женщина поскользнулась и упала, сильно ударившись головой. Когда другие отдыхающие нашли ее, она лежала без сознания у подножия склона.

    Обсудить
