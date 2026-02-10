12-летний мальчик выжил после падения с горы со своим отцом и замерз насмерть

12-летний мальчик отправился с отцом на самую высокую гору в Шотландии и не выжил. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, трагедия произошла в мае 2024 года, однако подробности появились недавно при оглашении результатов расследования. 49-летний Томас Парри сорвался вместе с сыном с пика Бидиан нам Биан на горе Мунро. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. При этом его ребенок выжил после падения, но повредил голову и в итоге замерз насмерть.

