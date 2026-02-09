Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

Два туриста спасли альпинистку от смерти на тропе у водопада Бридал Вейл в США

Два туриста отправились по кровавому следу на пешей тропе в США и спасли от смерти альпинистку. Об этом сообщил телеканал KSL 5 TV.

3 февраля опытная путешественница Жак Титьен получила серьезную травму на туристической тропе у водопада Бридал Вейл в штате Юта. Женщина поскользнулась и упала, сильно ударившись головой. Когда другие отдыхающие нашли ее, она лежала без сознания у подножия склона. «Они заботились о ней, укутывали своими пальто, пытались поднять температуру ее тела», — сообщила невестка пострадавшей Кэтрин Титьен.

Путешественники вызвали бригаду спасателей, которая доставила Титьен в больницу. Врачи обнаружили у нее множественные кровоизлияния в мозг, переломы лицевых костей и черепа. Женщина находится под наблюдением медиков.

