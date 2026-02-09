Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:01, 9 февраля 2026Путешествия

Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

Два туриста спасли альпинистку от смерти на тропе у водопада Бридал Вейл в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: KSL-TV

Два туриста отправились по кровавому следу на пешей тропе в США и спасли от смерти альпинистку. Об этом сообщил телеканал KSL 5 TV.

3 февраля опытная путешественница Жак Титьен получила серьезную травму на туристической тропе у водопада Бридал Вейл в штате Юта. Женщина поскользнулась и упала, сильно ударившись головой. Когда другие отдыхающие нашли ее, она лежала без сознания у подножия склона. «Они заботились о ней, укутывали своими пальто, пытались поднять температуру ее тела», — сообщила невестка пострадавшей Кэтрин Титьен.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Путешественники вызвали бригаду спасателей, которая доставила Титьен в больницу. Врачи обнаружили у нее множественные кровоизлияния в мозг, переломы лицевых костей и черепа. Женщина находится под наблюдением медиков.

Ранее турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы. Машину туристки из Бельгии обнаружили у водопада, однако поиски самой женщины долгое время не приносили результатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В российском городе на крыше здания выросли кровавые сосульки

    Перечислены новые гаджеты Apple

    Следователи возбудили дело после гибели девятиклассника в школьном туалете

    АвтоВАЗ планирует увеличить продажи в Белоруссии

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok