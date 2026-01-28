Турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы

Гулявший по побережью в Австралии турист наткнулся на тело пропавшей без вести путешественницы. Об этом сообщило издание PerthNow.

28 января путешественник, совершавший пешую прогулку у западного побережья Тасмании заметил женские останки у водопада Философер. О находке он рассказал полиции, которая вскоре прибыла на место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что останки могут принадлежать 31-летней туристке из Бельгии Селин Кремер, исчезнувшей два года назад в этом районе. Уточняется, что машину женщины обнаружили рядом с этим водопадом. Однако поиски самой бельгийки не принесли результата. На данный момент судмедэксперты проводят исследования, чтобы установить личность невыжившей женщины. Офицеры уведомили семью Кремер.

