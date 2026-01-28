Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:07, 28 января 2026Путешествия

Турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы

PerthNow: Турист наткнулся на женское тело у водопада Философер в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Гулявший по побережью в Австралии турист наткнулся на тело пропавшей без вести путешественницы. Об этом сообщило издание PerthNow.

28 января путешественник, совершавший пешую прогулку у западного побережья Тасмании заметил женские останки у водопада Философер. О находке он рассказал полиции, которая вскоре прибыла на место происшествия.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что останки могут принадлежать 31-летней туристке из Бельгии Селин Кремер, исчезнувшей два года назад в этом районе. Уточняется, что машину женщины обнаружили рядом с этим водопадом. Однако поиски самой бельгийки не принесли результата. На данный момент судмедэксперты проводят исследования, чтобы установить личность невыжившей женщины. Офицеры уведомили семью Кремер.

Ранее водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста. Уточняется, что в день пропажи путешественника на острове в Европе действовал запрет на купания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине раскрыли подробности удара по Одессе

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Турист наткнулся на тело исчезнувшей два года назад в Австралии путешественницы

    В Москве произошел транспортный коллапс

    Песков ответил на слова главы МИД Украины о мирных соглашениях

    Подозреваемые в создании мошеннической схемы сотрудники РЖД попали на видео

    Семь часов подмосковные хирурги спасали мужчину c раздробленным лицом

    США получат рой умных дронов-камикадзе

    В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok