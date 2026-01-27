Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

Водолазы наткнулись на тело американского туриста, пропавшего без вести на популярном курорте Европы — Канарских островах, Испания. Об этом пишет портал Guide To Canary Islands.

В воскресенье, 25 января, молодой человек и трое его друзей — студентов в возрасте от 19 до 21 года, отдыхавших вместе на острове Лансароте, — пошли купаться и были унесены в море мощными волнами. Американец исчез в воде, а трех его спутников удалось спасти.

В поисковой операции участвовали пожарные из Консорциума по чрезвычайным ситуациям Лансароте, вертолет экстренной помощи, две группы водолазов, судно Морской спасательной службы и беспилотник, оснащенный тепловизионной камерой.

По данным источника, в день трагедии на острове действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На Лансароте ожидались волны высотой более пяти метров, и купание было запрещено.

Ранее россиянин проигнорировал большие волны в море у курортного города Нячанг во Вьетнаме и был унесен ими на глубину. У мужчины произошла остановка сердца и прекратилось дыхание.