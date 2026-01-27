Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:51, 27 января 2026Путешествия

Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

Водолазы наткнулись на тело унесенного в море американского туриста на Канарах
Алина Черненко

Фото: Christian Noval / Shutterstock / Fotodom

Водолазы наткнулись на тело американского туриста, пропавшего без вести на популярном курорте Европы — Канарских островах, Испания. Об этом пишет портал Guide To Canary Islands.

В воскресенье, 25 января, молодой человек и трое его друзей — студентов в возрасте от 19 до 21 года, отдыхавших вместе на острове Лансароте, — пошли купаться и были унесены в море мощными волнами. Американец исчез в воде, а трех его спутников удалось спасти.

В поисковой операции участвовали пожарные из Консорциума по чрезвычайным ситуациям Лансароте, вертолет экстренной помощи, две группы водолазов, судно Морской спасательной службы и беспилотник, оснащенный тепловизионной камерой.

По данным источника, в день трагедии на острове действовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. На Лансароте ожидались волны высотой более пяти метров, и купание было запрещено.

Ранее россиянин проигнорировал большие волны в море у курортного города Нячанг во Вьетнаме и был унесен ими на глубину. У мужчины произошла остановка сердца и прекратилось дыхание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok