Россиянин проигнорировал большие волны во Вьетнаме и оказался унесенным на глубину

Во вьетнамском Нячанге спасли россиянина, которого унесло на глубину в море

Россиянин проигнорировал большие волны в море у курортного города Нячанг во Вьетнаме и оказался унесенным на глубину. Об этом сообщает местное издание Lao Dong.

Инцидент произошел 22 октября около 11:45 по местному времени в районе парка Тран Фу. 50-летнего россиянина начало уносить волнами, это заметил друг. Вместе со спасателями он бросился на помощь мужчине, его удалось вытащить на берег.

В тот момент у пострадавшего произошла остановка сердца и прекратилось дыхание. Его удалось спасти после нескольких минут оказания первой помощи. Сразу после этого россиянина доставили в больницу для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

Уточняется, что в последние несколько дней у берегов Нячанга наблюдаются большие волны и сильный ветер. Туристам и местным жителям рекомендовали не купаться в море.

