Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи

Турист из Бахрейна выпал из лодки во время сплава с семьей по реке в Таиланде и не выжил. Об этом сообщает местный портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 17 августа в национальном парке Кхао Сок в провинции Сураттани на юге королевства. Начальник спасательной службы округа Пханом Сучао Тумосик получил сообщение от волонтеров о том, что 55-летний господин Фаруки упал в воду и пропал без вести. На месте немедленно развернули операцию по поискам иностранца.

По данным источника, мужчина был без спасательного жилета. Во время сплава он потянулся за веревкой, но выскользнул из лодки и был смыт течением на глазах у родных.

Спасатели наткнулись на тело господина Фаруки примерно в двух километрах ниже по течению от места происшествия. Его отправили в ближайшую больницу на вскрытие. Местные власти выразили соболезнования семье жертвы.

