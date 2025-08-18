Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:28, 18 августа 2025Путешествия

Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи

Турист из Бахрейна был смыт течением во время сплава в Таиланде и не выжил
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Турист из Бахрейна выпал из лодки во время сплава с семьей по реке в Таиланде и не выжил. Об этом сообщает местный портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 17 августа в национальном парке Кхао Сок в провинции Сураттани на юге королевства. Начальник спасательной службы округа Пханом Сучао Тумосик получил сообщение от волонтеров о том, что 55-летний господин Фаруки упал в воду и пропал без вести. На месте немедленно развернули операцию по поискам иностранца.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021

По данным источника, мужчина был без спасательного жилета. Во время сплава он потянулся за веревкой, но выскользнул из лодки и был смыт течением на глазах у родных.

Спасатели наткнулись на тело господина Фаруки примерно в двух километрах ниже по течению от места происшествия. Его отправили в ближайшую больницу на вскрытие. Местные власти выразили соболезнования семье жертвы.

Ранее в Индонезии инструктор по дайвингу погрузилась в воду на глазах у группы туристов, после чего ее состояние резко ухудшилось. Спасти девушку не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дружественный России лидер поддержал политику Алиева и Евросоюз. Что об этом известно?

    ЕС проведет саммит по итогам переговоров с США

    Пластический хирург оценил изменения во внешности Роналду

    Перенесший инсульт телеведущий сообщил об угрожающей жизни болезни

    В России оценили позицию Трампа по статусу Крыма

    В России пожаловались на нулевой спрос на новый «Москвич»

    Предсказано влияние удара ВС России по нефтебазе SOCAR на отношения с Баку

    Напившуюся в самолете женщину вырвало на попутчиков во время полета

    Huawei бросила вызов Android и iOS

    Компания молодых ребят зверски избила россиянку из-за замечания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости