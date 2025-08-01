Инструктор по дайвингу погрузилась в воду на глазах у группы туристов и не выжила

The Sun: 24-летняя британка погибла на глазах у туристов в Индонезии

Девушка погибла во время работы инструктором по дайвингу в Индонезии. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, 24-летняя жительница Великобритании в составе группы из 10 человек вела занятия по сноркелингу в море у пляжа Пинк-Бич. Британка погрузилась в воду на глубину около 10-15 метров на глазах у туристов, после чего ее состояние резко ухудшилось.

Девушку подняли на борт лодки. Инструктор продолжала дышать, когда капитан обратился за помощью и направил судно к пирсу Телонг-Элонг, куда подъехала машина спасателей. Однако через час врачи констатировали смерть девушки. Ведется расследование инцидента, полицейские допрашивают всех участников туристической группы.

Ранее яхта затонула у побережья Красного моря в Египте. Пятерым пассажирам удалось спастись в каюте, куда не проникла вода.