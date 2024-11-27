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13:15, 27 ноября 2024Путешествия

Пассажиров затонувшей у берегов Египта яхты нашли живыми в каюте

Daily Mail: пятеро пассажиров затонувшей у берегов Египта яхты найдены живыми
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Globallookpress.com

Пятеро пассажиров туристической яхты, затонувшей у берегов города Марса-эль-Алам в Египте, были найдены живыми в каюте, в которую вода не проникла. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что среди спасенных оказались два бельгийца, швейцарец, финн и египтянин. Они провели в перевернувшемся судне около 24 часов.

На борту судна Sea Story, принадлежащего гражданину Египта, находились 44 человека, в том числе туристы из разных стран, и 13 членов экипажа. На данный момент удалось спасти 33 человека, у них были незначительные травмы, госпитализация никому не потребовалась. Поиски остальных 11 пассажиров яхты продолжаются.

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По предварительным данным, судно потерпело крушение из-за столкновения с большой волной. Как сообщает издание Ahram Online, Египетское метеорологическое управление рекомендовало приостановить навигацию в Средиземном и Красном морях 24 и 25 ноября из-за непогоды.

Туристическая яхта затонула у побережья Красного моря в Египте 25 ноября. Генконсул России в Хургаде заявил, что российских туристов на ней не было.

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