Яхта с десятками туристов затонула у берегов Египта

Cairo 24: яхта с 45 людьми на борту затонула у берегов Марса-эль-Алам в Египте

Туристическая яхта, на борту которой были десятки человек, затонула у берегов города Марса-эль-Алам в Египте. Подробности сообщил портал Cairo 24.

По данным источника, утром 25 ноября катер Sea Store подал сигнал бедствия в Красном море. К месту происшествия направилось несколько спасательных лодок.

Известно, что на яхте было 45 человек разных национальностей — 14 членов экипажа и 31 турист. Часть людей удалось обнаружить живыми, поиски пропавших продолжаются.

Точное число спасенных пока не называется. При этом генконсул России в Хургаде сообщил РИА Новости, что российских туристов на яхте не было.

В ноябре катер с российскими туристами едва не унесло в открытый океан в Таиланде. Во время экскурсии по островам на судне кончилось топливо, из-за волн оно почти достигло территориальных вод соседней Индонезии.