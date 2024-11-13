Десятки россиян едва не унесло в открытый океан с акулами в Таиланде

Mash: 40 российских туристов едва не унесло в открытый океан в Таиланде

Десятки российских туристов едва не унесло в открытый океан с акулами от берега в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент случился во время экскурсии до островов Симилан в Андаманском море. У катера, на котором находились 40 россиян, закончилось топливо, экипаж подал сигнал и попросил помощи.

Отмечается, что спасатели приехали лишь через три часа, поэтому судно удалось найти не сразу. За это время оно практически приблизилось к территориальным водам соседней Индонезии, его несло в Индийский океан.

Сами путешественники рассказали, что вокруг лодки кружили серые и белые акулы. Несмотря на это, капитан уверенно сохранял бодрость духа.

«В итоге все закончилось благополучно — туристов доставили на сушу, — говорится в сообщении. — А туроператор пообещал им фрукты в качестве компенсации морального ущерба».

Ранее российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда. Отечественное судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы.

