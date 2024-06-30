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12:21, 30 июня 2024Путешествия

Российские моряки спасли немца у берегов Норвегии

Российские моряки спасли унесенного в океан на моторной лодке немца

Фото: Telegram-канал SHOT

Российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда. Отмечается, что отечественное судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы.

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«Ранним утром члены команды заметили в нейтральных водах рыбака на маленькой лодке, который отчаянно пытался привлечь к себе внимание и подавал сигналы SOS», — говорится в сообщении.

Капитан траулера Алексей Новиков изменил курс судна, связался с норвежской береговой охраной и направился на спасение иностранца. В результате мужчину с сильным переохлаждением и в состоянии шока подняли на борт «Куршской косы».

Пострадавшим оказался гражданин ФРГ, который приехал в Норвегию на рыбалку. Его лодку унесло от берега течением, топливо закончилось, а телефон разрядился. Все встречающиеся жителю Германии корабли проходили мимо, и только российский пришел на помощь.

В итоге спасенному оказали медицинскую помощь и вместе с его лодкой передали норвежскому спасательному судну. «Куршская коса» тем временем отправилась дальше по своему маршруту.

Ранее россиянка в состоянии алкогольного опьянения уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и выжила.

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      Фариза Бацазова
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