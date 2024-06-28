Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:25, 28 июня 2024Путешествия

Пьяная россиянка уснула в море, провела в воде ночь и выжила

Пьяная россиянка уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и выжила

Кадр: Telegram-канал «ЮРПСО МЧС России»

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения уснула в море в Сочи, провела в воде ночь и выжила. Об этом сообщается в Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Отмечается, что в четверг вечером, 27 июня, к представителям ведомства обратился сотрудник одного из центральных пляжей курортного города. Он сообщил, что в море в одежде зашла 50-летняя женщина, но на берег так и не вернулась.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

На поиски пропавшей выдвинулись две группы спасателей. «Одни на катере обследовали морскую акваторию на удалении от берега до 800 метров, другие параллельно осматривали береговую полосу и пространства между бунами», — говорится в сообщении.

В пятницу утром, 28 июня, женщину без признаков жизни на плавучем ограждении обнаружили отдыхающие. Она лежала на спине на дорожке из буйков примерно в 50 метрах от берега в районе пляжа «Маяк».

«Спасатели подошли на катере, чтобы поднять ее на борт, но женщина дернула рукой, — рассказали в ведомстве. — Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции».

Объяснить свой поступок россиянка не могла, поскольку находилась в нетрезвом состоянии. Спасенной оказалась 50-летняя жительница Краснодарского края.

Ранее отдыхающий в Зеленоградске (Калининградская область) турист попал в реанимацию после купания в море. По словам очевидцев, 63-летний мужчина выпил на пляже и решил поплавать, но внезапно начал тонуть.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

      Врач раскрыл неожиданные свойства черешни

      Россиян призвали чаще принимать контрастный душ

      Женщина попала под суд за вождение чемодана на колесиках без водительских прав

      Звезда «Мстителей» снялся топлес после перелома 38 костей

      Курс доллара на ближайшие дни предсказали

      Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

      Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

      Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      В Польше заявили о неготовности Европы к войне с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше